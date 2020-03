Di Marzio: “Serie A, farei finire il campionato a porte chiuse. Playoff…”

Gianni Di Marzio, intervenuto sulle frequenze di “TMW Radio” parla a proposito della possibilità di assegnare lo scudetto tramite la disputa dei playoff. Un commento anche sul possibile spostamento di Euro 2020.

PORTE CHIUSE – Secondo Gianni Di Marzio l’Europeo 2020 va spostato per permettere la fine dei campionati nazionali. L’ex allenatore boccia pesantemente la possibilità dei playoff in Serie A paventata dalla FIGC: «L’Europeo va spostato, questo è fuori discussione. Spostandoli si possono finire i campionati. Leggo dei playoff. Ma che stiamo a raccontare? Una squadra che sta in testa in classifica come la Lazio, l’Inter che sta 6 punti dietro e facciamo i playoff? E per le ultime in classifica facciamo i playout? chi ha inventato questa ipotesi playoff? Chi propone cose del genere non ha mai fatto calcio. Ci vuole gente competente. Io farei giocare il campionato a porte chiuse».