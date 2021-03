Di Marzio: Â«Scudetto? Nelle ultime otto giornate, Juventus come l’InterÂ»

Di Marzio: «Scudetto? Nelle ultime otto giornate, Juventus come l’Inter»

Gianluca Di Marzio

Gianluca Di Marzio, noto giornalista ed esperto di calciomercato, ha commentato la prestazione della Juventus di Andrea Pirlo, mettendone a confronto il rendimento con quello dell’Inter di Antonio Conte, in ottica scudetto

TESTA A TESTA – Terza vittoria consecutiva, in campionato, per la Juventus di Andrea Pirlo. I bianconeri hanno battuto il Cagliari grazie ad una tripletta di Cristiano Ronaldo, che ha però usufruito di un vero e proprio regalo dell’arbitro Calvarese (vedi articolo). Negli studi di “Sky Calcio Show”, Gianluca Di Marzio ha messo a confronto il rendimento di Inter e Juventus, in ottica scudetto: «C’è da dire che, nelle ultime otto giornate, i bianconeri hanno ottenuto sei vittorie, un pareggio ed una sconfitta: un rendimento simile a quello dell’Inter (che però ha ottenuto ben otto vittorie consecutive)».