Di Marzio: “Scambio Politano-Spinazzola? Vantaggioso per tutti. Conte…”

Gianni Di Marzio, sulle frequenze di “TMW Radio”, analizza il possibile scambio tra Politano e Spinazzola messo in piedi da Inter e Roma. Entrambi i giocatori, ai margini delle rispettive squadre, potrebbero rilanciarsi in una nuova realtà.

VANTAGGIO – Lo scambio tra Politano e Spinazzola sarebbe positivo per tutte le parti in causa. Ne è convinto Gianni Di Marzio: «È un vantaggio per entrambe, altrimenti non lo avrebbero fatto. Conoscono reciprocamente i giocatori. Conte conosce Spinazzola, ha bisogno di un esterno. Politano torna a casa, è un esterno alto che può giocare anche come attaccante. La Roma ne aveva bisogno. Lo scambio è intelligente, avvantaggia entrambe».