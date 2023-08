Di Marzio: «Sanchez-bis all’Inter, gestione in attacco ora diversa»

Sanchez è pronto a tornare all’Inter, con il bis che si concretizzerà una volta formalizzata la cessione di Correa. Dell’operazione ne ha parlato Di Marzio nel corso di Calciomercato – L’Originale, su Sky Sport.

DI RITORNO – Joaquin Correa sta per lasciare l’Inter e questo apre a un gran ritorno in attacco. Gianluca Di Marzio dà la sua opinione sul perché si sta concretizzando il bis: «Sarà diversa la gestione dell’alternanza in attacco, che ai tempi di Alexis Sanchez era diversa perché lui reclamava un po’ più spazio. Adesso saranno probabilmente in tre: Marko Arnautovic e Marcus Thuram con Lautaro Martinez come riferimento. Sanchez sarà l’uomo delle occasioni, delle opportunità, magari anche durante la partita per cercare di cambiarla quando servirà».