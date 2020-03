Di Marzio, ragione all’Inter: “Regole da rispettare. Coronavirus, rischio alto”

Di Marzio ha parlato dell’emergenza Coronavirus e del caos in Serie A dopo i rinvii delle ultime settimane. L’allenatore esprime le motivazioni secondo cui, come richiesto dall’Inter, andrebbe rispettare la consequenzialità del calendario. Di seguito le sue dichiarazioni a “TMW Radio”

RISCHI E REGOLE – Sono ore decisive con le nuove misure in ottica Coronavirus che riguardano lo sport. Ecco il parere di Gianni Di Marzio: «La mia posizione è sempre stata quella di disputare le partite a porte chiuse. Il rischio è elevato e riguarda non solo noi ma tutto il mondo. Dobbiamo stare molto attenti e fare le cose attentamente. Se dobbiamo stare a distanza di un metro, come è possibile andare in sicurezza allo stadio. Stiamo dando una brutta immagine al mondo con tutte queste polemiche. L’Inter vorrebbe recuperare prima la partita con la Sampdoria, è giusto? Sono situazioni poco normali quelle che si stanno creando. Se ci sono delle regole, vanno rispettate. Quindi va prima recuperata la partita e poi si va avanti, slittando il calendario».