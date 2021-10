Di Marzio: «Parole Inzaghi? Ha fatto bene, altrimenti sarebbe stato alibi»

Inzaghi, in conferenza stampa, ha criticato la gestione dell’Inter in occasione del gol discusso di Felipe Anderson (vedi articolo). Gianluca Di Marzio, durante Sky Calcio Show – L’Originale, premia il tecnico.

LA GIUSTA REAZIONE – Per Gianluca Di Marzio bene ha fatto Simone Inzaghi a non lamentarsi per il 2-1, dando la colpa a come l’Inter si è fermata: «Ha fatto bene, perché sarebbe stato un alibi. Ci sono stati degli elementi in partita che hanno portato a perdere, anche l’Inter avrà qualcosa da lavorare sotto questo punto di vista. Bene che i tifosi della Lazio abbiano cancellato quel finale, con la retromarcia di Inzaghi dopo che sembrava tutto fatto per il rinnovo. Magari altre tifoserie avrebbero preso quell’episodio per dimenticare i ventidue anni e l’avrebbero fischiato. Invece tutto quello che ha fatto gli è stato riconosciuto».