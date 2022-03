Di Marzio: «Non c’è anti-Inter per lo scudetto, prime tre tutte alla pari!»

Gianluca Di Marzio dagli studi di Sky Sport ha espresso in breve la sua opinione riguardo la lotta scudetto in Serie A, facendo riferimento alle prime tre.

PRIME IN CLASSIFICA – Di Marzio elogia in particolare la squadra allenata da Luciano Spalletti: «Il Napoli ha dato dimostrazione di una brillantezza maggiore rispetto le altre. Io credo che non c’è anti-Inter, Napoli e Milan hanno le stesse possibilità di vincere il titolo dei nerazzurri perché c’è un equilibrio dettato da occasioni fallite contro squadre che lottavano per obiettivi diversi. Se tu oggi guardi il calendario pensi che un’avversaria può essere facile da affrontare e così non è».