Di Marzio: «Calciomercato Inter ultimato. Obiettivo della dirigenza raggiunto!»

Gianluca Di Marzio ha descritto lo stato attuale del calciomercato dell’Inter, ultimato con l’arrivo di Tomas Palacios dall’Argentina.

LA SITUAZIONE – Gianluca Di Marzio si è espresso a Sky Sport sulla situazione attuale del calciomercato dell’Inter. Il suo pensiero viene ad essere focalizzato sul fatto che i nerazzurri abbiano raggiunto i propri obiettivi, di cui quasi tutti in tempo molto rapido: «Quest’anno si è deciso di non toccare nulla. Il calciomercato dell’Inter è stato ultimato con l’acquisto di Tomas Palacios (che sarà ufficializzato nei prossimi giorni, ndr.). La strategia è stata molto chiara: completare la rosa con i colpi considerati necessari in specifici reparti del campo».

Calciomercato dell’Inter impostato secondo coordinate precise: la considerazione!

IL RAGIONAMENTO – Nello specifico, Di Marzio ha indicato come la proprietà ha deciso di operare in questa finestra estiva di calciomercato: «Josep Martinez è stato preso per fare il secondo a Yann Sommer, l’iberico era uno dei portieri più richiesti a livello internazionale. Due parametri zero importanti sono stati acquistati a centrocampo e in attacco. Ora sta arrivando un difensore che, nei piani dell’Inter, dovrebbe ripercorrere le orme di Yann Bisseck. Si tratta di un giocatore giovane, interessante, con caratteristiche simili proprio a quelle di Alessandro Bastoni».