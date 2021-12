Di Marzio: «Lukaku? Piange e si scusa, nessuna pietà per giocatore così»

Gianni Di Marzio, in collegamento su Tmw Radio, ha commentato le parole di Lukaku. L’ex allenatore condanna perentoriamente l’ex giocatore dell’Inter

NESSUNA PIETÀ − Di Marzio perentorio nei confronti di Lukaku: «Adesso si trova male al Chelsea perché non lo fanno giocare o perché gioca con un modulo diverso e inizia a rimpiangere Milano dove era considerato leader. Chiede scusa e piange, io non ho pietà su questi giocatori. Poteva pensarci prima, è venuto in Italia dov’è è diventato grande e poi è ritornato in Inghilterra per i soldi».