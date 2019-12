Di Marzio: “Lukaku perfetto per Lautaro Martinez. Icardi succube di Wanda”

La coppia Lukaku-Lautaro Martinez ha colpito per efficenza ed efficacia in questo inizio di stagione. È subito automatico il paragone con Mauro Icardi ex capitano e bomber dell’Inter. Gianni Di Marzio, sulle frequenze di “TMW Radio”, si esprime sulla coppia d’attacco nerazzurra e sull’ex capitano nerazzurro

COPPIA PERFETTA – Secondo Gianni Di Marzio, Romelu Lukaku è il partner d’attacco perfetto per Lautaro Martinez: «Lukaku si allarga e crea spazi per Lautaro Martinez che è venuto fuori alla grandissima. Ha lo spazio per fare l’attaccante. Mauro Icardi annullava i movimenti dell’argentino dal punto di vista tattico, perché gioca solo in area di rigore. Lukaku si sacrifica anche in fase di non possesso, mentre l’argentino no. In fase di finalizzazione è più forte.

CRITICA – Di Marzio approfondisce poi il motivo per il quale Icardi non potrà mai essere uomo squadra: «Se vuoi giocare con Lautaro, Lukaku è l’ideale. Rimanere con Icardi significa perdere un giocatore come Lautaro che spero l’Inter riesca a tenere. Icardi secondo me è succube della moglie-agente. Come fa a fare così? Pur essendo padre. Chiaro che lei lo vuole a Milano, visto che lavora lì in televisione. L’argentino non ha mai ragionato da solo, lo fa solo quando c’è da buttare la palla in porta. Lui fuori dal campo non riesce a regolarsi».