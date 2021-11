Di Marzio: «Lukaku non condizionato dall’Inter. Umore negativo per altro»

Gianluca Di Marzio, inviato per Sky Sport a Stamford Bridge in occasione di Chelsea-Juventus, ha parlato della situazione di Romelu Lukaku e del suo umore, che non sarebbe legato alle attuali prestazioni dei blues e dell’Inter senza di lui.

UMORE NEGATIVO – Queste le parole di Gianluca Di Marzio su Romelu Lukaku e sul momento che sta vivendo al Chelsea: «Non credo sia condizionato dal fatto che il Chelsea senza di lui continui a essere un rullo compressore e che anche l’Inter stia comunque facendo benissimo nonostante il suo addio. Lui non rinnega la sua scelta, voleva a tornare a essere protagonista qui e il suo umore negativo è dovuto al suo infortunio arrivato proprio quando stava ingranando».