Di Marzio: «Lotta tra Napoli e milanesi. Occhio a forza ed esperienza Inter»

La lotta scudetto si infiamma con Napoli e Milan davanti a tutte e l’Inter ad inseguire a meno sette. Gianni Di Marzio, in collegamento su Radio Marte, ritiene i nerazzurri degni di essere considerati tra i favoriti

LOTTA − Questo il pensiero di Di Marzio sulla corsa scudetto: «È una lotta tra il Napoli e le due milanesi che già sono andate in fuga. Attenzione all’Inter che rimane sempre una squadra forte con giocatori di grossa esperienza e merita di essere considerata una favorita visto che è tuttora campione d’Italia. Chiaramente sono meglio queste partite qui contro Salernitana e Verona che non incontrare il Milan o l’Inter, però secondo me ogni partita fa storia sé».