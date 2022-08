Di Marzio: «Lecce-Inter, un giovane di grande livello al debutto!»

Ospite negli studi di Sky Sport in qualità di opinionista e di esperto di mercato, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto su un esordio questa sera in Lecce-Inter: Joan Gonzalez, fino allo scorso anno nella primavera dei salentini.

GIOCATORE DA OSSERVARE – Gianluca Di Marzio ha fatto il punto, nel prepartita di Lecce-Inter, sull’esordio di un giovane nei giallorossi. Ovvero Joan Gonzalez. Queste le parole del noto esperto di mercato: «Nel Lecce giocherà questa sera un giocatore che lo scorso anno ha fatto molto bene in Primavera, ovvero Gonzalez. Non aveva ancora fatto un minuto in Serie B, ma siccome nel pre-campionato ha fatto molto bene questa sera Baroni lo lancia direttamente in campo. Nella speranza che l’entusiasmo e la motivazione lo possa aiutare».