Di Marzio: «Lautaro Martinez vuole l’Inter: capire i piani societari»

Gianluca Di Marzio, ospite questo pomeriggio negli studi di “Sky Sport”, ha parlato della sfida Juventus-Inter di domani e in particolare sui piani futuri dei nerazzurri che potrebbero passare da Lautaro Martinez.

DA DOVE PASSA IL CICLO – Di Marzo indica che il ciclo dell’Inter passa dalla conferma di Conte: «Serve la conferma dell’allenatore e che non venga smantellata la squadra. Aprire i cicli nel periodo Covid non è facile. Tutte le società hanno gradi difficoltà e bisognerà capire bene la strategia. Se viene sacrificato un big è una cosa, 2-3 è diverso. La Juventus ha vinto anche vendendo dei giocatori, la bravura del club è anche reinvestire il ricavato. Anni in cui la Juventus ha venduto Pogba, Vidal, ma ha saputo sempre costruire con continuità tecnica legata a Conte e ad Allegi. La contintuità del ciclo è garantita da Antonio Conte, che rimanga un altro anno».

IL FUTURO DI LAUTARO – Di Marzio parla del futuro di Lautaro Martinez: «Il discorso Lautaro è legato a un rinnovo non definito come altri. C’è anche un cambio di agente che Lautaro Martinez ha definito nelle settimane scorse. Dovranno sedersi a parlare. Qualche mese fa era sollecitato da Barcellona o Real Madrid. Col Barcellona ha trattato a lungo e la conclusione è stata a un passo. Poi l’Inter ha detto di no, il Barcellona non è riuscito anche per paletti imposti dalla Liga e lo stesso giocatore alla fine ha preferito restare. Ora sta bene a Milano e non ha smania di andare via. Bisognerà capire i programmi dell’Inter, se potrà essere sacrificato. I miei nomi non sacrificabili sono de Vrij, Barella e Lukaku. Se per Lautaro Martinez arrivano 90 milioni cash devi investire per un partner per Lukaku».