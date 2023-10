Di Marzio: «Lautaro Martinez? Mai così bene! Sua volontà chiara»

Di Marzio elogia Lautaro Martinez, simbolo dell’Inter, capace di segnare 4 gol contro la Salernitana nella gara giocata ieri sera all’Arechi

SIMBOLO − Ospite negli studi di Sky Calcio Club, Gianluca Di Marzio si esprime sul Toro: «Lautaro Martinez non ha messo mai in dubbio il suo futuro, a non lasciar mai trapelare che se fosse arrivata l’offerta di qualche grandissimo club, che sicuramente in questi anni sono arrivate, lui l’avrebbe presa in considerazione. Invece, la sua volontà è stata da sempre quella di restare all’Inter. Miglior inizio da quando gioca con la maglia dell’Inter, sette gol nelle prime sette partite. Mai aveva iniziato così bene. Da 11 anni, l’Inter non vinceva quattro partite, quella di Torino lo scorso anno e le prime di quest’anno, in trasferta senza subire gol».