Di Marzio: «Lautaro Martinez leader! Inter più sicura col capitano»

Lautaro Martinez ha confermato con l’allenamento di questa mattina di essere presente dal primo minuto per Inter-Barcellona. Gianluca Di Marzio commenta la notizia su Sky Sport.

RIASSUNTO – Fino a ieri c’erano diversi dubbi sui presenti per Inter-Barcellona in casa nerazzurra. Benjamin Pavard si era allenato con il gruppo, ma il problema alla caviglia non è stato risolto al 100% e il giocatore ha preferito dare forfait. La caviglia è ancora gonfia e il difensore verrà sostituito così da Yann Bisseck. Lautaro Martinez invece ci sarà e prenderà il suo posto da titolare al fianco di Marcus Thuram. L’argentino forza il recupero, va oltre l’elongazione di sei giorni e si sacrifica per la squadra.

Inter-Barcellona, tutti sulle spalle di Lautaro Martinez!

COMMENTO – Gianluca Di Marzio esalta il capitano: «Lautaro Martinez è portatore sano di leadership, carisma. Se gioca lui il pubblico di San Siro si sente più sicuro. La sua presenza, l’aver fatto di tutto per esserci con il gemello Thuram, rappresenta una forza importante per l’Inter. Il Barcellona lo sa e sperava non ci fosse. L’assenza di Pavard sorprende, ieri sembrava più probabile di Lautaro. Bisseck dovrà dare segnali importanti, a Barcellona ha sofferto dalla sua parte. I tifosi lo aiuteranno a sentirsi a suo agio in maniera maggiore».