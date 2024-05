Di Marzio: «Lautaro Martinez-Inter, grande segnale da Oaktree»

Lautaro Martinez e l’Inter si sono venuti incontro e hanno trovato l’accordo per il rinnovo di contratto. Gianluca Di Marzio su Sky Sport descrive la situazione e gli ultimi aggiornamenti.

AGGIORNAMENTI – Gianluca Di Marzio smentisce chi parlava di cifre spropositate e si focalizza su un’altra questione della trattativa: «Le richieste non erano altissime come girava nelle scorse ore. Aveva chiesto 10 milioni di euro, alla fine si è accontentato per modo di dire dei 9 più bonus. Ha fatto un gesto importante Lautaro Martinez nei confronti dell’Inter. Anche l’Inter lo ha fatto, andando oltre i paletti che ci si è imposta negli ultimi anni per gli stipendi dei top player. Il matrimonio continua fino al 2029, è un grande segnale dell’affidabilità del nuovo fondo Oaktree che ha dato il via libera al management per concludere l’operazione. Ogni tipo di preoccupazione si conclude così».