Di Marzio: «Lautaro Martinez, l’Inter ci pensa sul serio! Thuram imprescendibile»

Gianluca DI Marzio, intervenuto su Sky Sport, ha parlato della possibilità di rivedere Lautaro Martinez dal primo minuto nella semifinale di Champions League di domani sera tra Inter e Barcellona.

LAVORO – Gianluca Di Marzio, noto giornalista sportivo, nel corso del suo collegamento su Sky Sport, ha parlato della possibilità di rivedere la coppia Thuram-Lautaro Martinez in avanti. Questo il suo commento: «Già da sabato aveva espressioni positive, poi il post social di ieri. Segnali molto positivi per Lautaro Martinez, se lo vedremo in campo alle 16:30 c’è stato il via libero per esserci. Se si allena l’Inter lo farà partire dal vivo, la voglia e nel sacrificio per esserci vorrà non mancare e farà coppia con Thuram. Lewandowski è partito per Milano, per lui invece probabilmente partirà dalla panchina con Ferran Torres confermato in attacco. C’è simbiosi tra Lautaro Martinez e Thuram, i due si capiscono al volo. Hanno trovato una connessione, sanno dove sono a memoria. Quando manca uno dei due l’Inter non riesce a performare come quando ci sono. Difficile per Taremi o Arnautovic anche solo provare a sostituire quando sai che sei la terza scelta. Taremi all’andata ha fatto bene, ha dato qualche segnale. Ma se devi giocarti le tue chance l’unica strada è avere la coppia Thu-La. Thuram? Si sacrifica tanto per i compagni, ha sempre un atteggiamento umile, sempre con il sorriso. Ha un rapporto speciale con il papà».