Di Marzio: «Juventus-Inter peserà sullo Scudetto? No, Verona decisiva»

Gianluca Di Marzio, ospite negli studi di Sky Sport, ritiene che la finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter non peserà sulla lotta Scudetto. Verona-Milan tappa decisiva

QUESTIONE DI PESO − Per Di Marzio, la vera tappa finale per lo Scudetto sarà al Bentegodi: «La finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter sarà ovviamente molto importante ma non credo che peserà più di tanto sulla lotta per la vittoria dello Scudetto. Tutto passerà per Verona-Milan, sarà una tappa cruciale e decisiva. Gli scaligeri in ogni partita hanno sempre dimostrato di essere molto in palla».