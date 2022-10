Di Marzio: «Inzaghi sotto osservazione ma c’è fiducia! Col Barcellona…»

Di Marzio fa il punto della situazione in casa Inter dopo la sconfitta contro la Roma. Il giornalista interviene nel post-partita di Sky Sport Calcio nella trasmissione “L’Originale”. Tra i temi trattati: le assenze, i problemi di Inzaghi e la differenza di numeri rispetto alla stagione scorsa. Un occhio anche al match col Barcellona

TUTTI SOTTO ACCUSA – Gianluca Di Marzio analizza la situazione dell’Inter e si sofferma su alcuni numeri: «La mancanza di Romelu Lukaku è determinante oggi per l’Inter. Si parla tanto della difesa che prende sempre gol. In realtà, l’Inter, rispetto a oggi, nelle partite della scorsa stagione aveva subito solo un gol in più. Ma ha segnato nove gol in meno! L’anno scorso i nerazzurri dopo otto giornate avevano segnato ventitré gol. Quest’anno ne hanno segnati quattordici. Quindi, non solo la fase difensiva e la difesa sotto accusa, ma anche il resto della squadra».

SOTTO OSSERVAZIONE – Simone Inzaghi (vedi intervista) rischia ancora dopo Inter-Roma. Sulla questione, Di Marzio afferma: «Penso che la società, la proprietà e i dipendenti dell’Inter si aspettino di più da Simone Inzaghi. Non credo, però, che in questa settimana succederà qualcosa. Sarà sicuramente sotto osservazione ma non so se la partita contro il Barcellona sarà l’ultimatum. Fino ad ora la società è stata molto vicina a Inzaghi. La situazione finanziaria dell’Inter non penso neanche che sia così florida da potersi permettere un altro allenatore. Quindi, credo che gli staranno vicino. Certo, se continuerà a perdere, è chiaro che finirà anche lui nel mirino».