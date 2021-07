Di Marzio: «Inzaghi predestinato, all’Inter ha in mano un jolly»

Gianni Di Marzio è stato ospite questo pomeriggio ai microfoni di “Maracanà” su “TMW Radio” e ha parlato di come Simone Inzaghi dovrà approcciare la sua avventura da nuovo allenatore dell’Inter.

GRANDE OPPORTUNITA’ – Di Marzio ha parole di stima per le qualità di Simone Inzaghi e sostiene che l’ex allenatore della Lazio abbia una grande occasione all’Inter per fare un salto di qualità: «Inzaghi a Milano deve dimostrare, ha il jolly nelle mani per poter dire di esserci anche lui tra i migliori allenatori in Italia. E’ sempre stato un predestinato, ma ora a Milano è in una ambiente diverso che non è più il suo della Lazio. E’ in un ambiente che ha una storia alle spalle e lo scudetto sulle maglie, dovrà metterci una marcia in più».