Di Marzio: «Inzaghi poteva usare la panchina. L’Inter cercherà alternative»

Per Di Marzio un rammarico che l’Inter può avere, in relazione alle scelte di Inzaghi, è quello della panchina. Ospite di Sky Sport 24, il giornalista analizza le opzioni avute dal tecnico a gara in corso a Liverpool.

L’APPORTO DEI SUBENTRATI – Gianluca Di Marzio non è così convinto che all’Inter manchino riserve all’altezza: «Può darsi, ma non credo nemmeno che Simone Inzaghi non avesse l’opportunità di attingere dalla panchina. Aveva Edin Dzeko e Joaquin Correa, c’era Robin Gosens che è arrivato da poco e sta riprendendo da un infortunio. Mancava Nicolò Barella, c’era comunque Roberto Gagliardini che fino all’altro ieri faceva parte del giro della Nazionale. Non penso sia un discorso di alternative, poi ogni società vuole migliorarsi. L’Inter ha delle alternative in ogni ruolo, forse dietro solo Federico Dimarco, che quando ha giocato ha fatto bene, ma delle alternative magari le cercherà l’anno prossimo».