Di Marzio: «Inzaghi fedele alla sua idea di gioco! Ha aiutato l’Inter»

Inzaghi non ha cambiato molto a livello tattico nell’ultimo periodo, riuscendo però a ritrovare l’Inter. Di Marzio, ospite di Sky Calcio Show – L’Originale, segnala come in ogni caso le conferme del tecnico siano servite per il rilancio.

RIPRESI – Gianluca Di Marzio vede l’Inter ormai tornata ai suoi standard: «È forte, però sicuramente ha avuto un suo calo anche fisiologico. Dove però, nonostante anche da parte di alcuni di noi ci siano stati tentativi di chiedere a Simone Inzaghi di provare a fare qualcosa di diverso, lui comunque è stato fedele alla sua idea di gioco che l’ha aiutato in un momento di difficoltà. Pur non brillando in quella partita di Torino, perché ha vinto con la Juventus nella gara meno bella dal punto di vista stilistico, ha avuto a livello mentale la svolta».