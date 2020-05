Di Marzio: “Inter, svelo un retroscena sul ritorno di Mancini! Ausilio…”

Di Marzio, in diretta Instagram con Gianfranco Butinar, ha risposto a una domanda sulla notizia a cui è più legato. Il giornalista di SkySport ricorda il ritorno all’Inter di Mancini, facendo poi una precisazione sul direttore sportivo nerazzurro Ausilio

RETROSCENA E PRECISAZIONE – La risposta di Gianluca Di Marzio: «Il ritorno all’Inter di Roberto Mancini con l’esonero di Walter Mazzarri è quella che mi è rimasta più dentro. Perché è stata una vera e propria attività di spionaggio. Marco Fassone mi disse: “Come fai a saperlo? Lo sappiamo io, Erick Thohir, Piero Ausilio e Mancini. Mi disse di non dire nulla assolutamente, se Mancini non avesse trovato l’accordo magari Mazzarri non sarebbe stato esonerato. Fu Ausilio? Un direttore sportivo non rischia di mettere a rischio un affare. Vi assicuro che siete assolutamente fuori strada. Poi confermare la notizia è un’altra cosa. Molti pensano questa cosa di Ausilio ma sbagliano, è una cazzata. Gira una foto mia a Madrid che guardo al telefono una cosa con Ausilio e Antonio Conte, ma non era un video di calcio. Da lì sembra che lui mi dà le notizie, tutte cazzate».