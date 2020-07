Di Marzio: “Inter si conferma miglior difesa! Attacco, un dato”

Condividi questo articolo

Dopo il fischio finale di SPAL-Inter, Gianluca Di Marzio riporta due dati curiosi sulla squadra di Antonio Conte.

DIFFERENZA – Lo 0-4 con cui l’Inter abbatte la SPAL porta i nerazzurri al secondo posto. Una boccata d’ossigeno per i nerazzurri e per Antonio Conte, che dovrà tentare il tutto per tutto nelle prossime 5 gare. Anche per due dati emersi dopo la gara di Ferrara, che iniettano fiducia per il rush finale del campionato. Li riporta Gianluca Di Marzio: «Grazie al clean sheet di stasera, l’Inter si conferma la miglior difesa del campionato. Ma soprattutto è il miglior attacco post-lockdown. I nerazzurri hanno segnato più anche di Milan, Sassuolo e Atalanta». L’Inter mantiene infatti la rete inviolata contro la SPAL, senza alterare il numero di gol subiti: 34, uno in meno di Juventus e Lazio. Ma soprattutto si rivela la squadra più prolifica da quando è ripresa la Serie A. Con le 4 reti rifilate alla SPAL, i nerazzurri salgono a 23 reti realizzate nelle ultime otto gare. E anche stasera, come già contro Sassuolo, Brescia e Torino, i nerazzurri mandano in rete un giocatore diverso per ciascun gol. Dati confortanti, che possono aiutare a valutare con la giusta prospettiva il momento dei nerazzurri.