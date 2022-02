Di Marzio: «Inter, percorso europeo incoraggiante. Scamacca? Futuro…»

Gianluca di Marzio, su 23 a Sky Sport, ha parlato del percorso europeo dell’Inter, ottimo nonostante il KO col Liverpool. Poi, una considerazione sul mercato e Scamacca

INCORAGGIANTE − Di Marzio sul percorso europeo dei nerazzurri: «Ricordiamoci che l’Inter negli ultimi 2 anni non ha passato i gironi e con uomini importanti come Conte e Lukaku. Quest’anno, hanno passato bene il girone e hanno affrontato il Liverpool giocando alla pari. Quindi si può intravedere qualcosa di diverso e di incoraggiante. Mercato? Non è detto che comprando tu possa essere immediatamente competitivo, ci vuole tempo. Già il programma dell’Inter con l’acquisto di Gianluca Scamacca, lo prendi per creare un patrimonio per il futuro e non per vincere la Champions League subito. Ad oggi è utopistico per una squadra italiana vincere la Champions League».