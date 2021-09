Di Marzio: «Inter, meglio creare che farsi prendere a pallonate! Sheriff…»

Di Marzio cerca di guardare il bicchiere mezzo pieno dopo i primi 180′ dell’Inter in Champions League. Il giornalista di Sky Sport, intervenuto negli studi di “Campo Aperto” su Sky Sport 24, spiega anche perché l’ultimatum arriverà presto

PASSAGGIO POSSIBILE – La situazione dell’Inter in Champions League dopo due giornate non viene vista come drammatica da Gianluca Di Marzio: «Io credo che l’importante sia creare. Sarebbe peggio pareggiare le partite senza creare, perché significa che ti prendono a pallonate (sorride, ndr). Sia contro il Real Madrid sia contro lo Shakhtar Donetsk, anche se sono state partite diverse, l’Inter se l’è giocata e ha avuto le sue occasioni. Sarei meno pessimista rispetto alla reazione immediata delle prime due partite senza gol. Nessun avrebbe pensato a uno Sheriff Tiraspol a punteggio pieno, ma adesso la doppia sfida assume un discorso diverso. Ora vedi lo Sheriff in modo diverso, ma devi vincere tutte e due le partite. Non sono concesse altre partite in cui giochi bene e non vinci: meglio giocare meno bene ma vincere!». Questo il pensiero di Di Marzio sulle possibilità dell’Inter nell’Europa che conta.