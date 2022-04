Di Marzio: «Inter, con la Juventus capiremo tante cose! Curiosità Inzaghi»

Gianluca Di Marzio, ospite negli studi di Sky Sport 24 durante l’edizione de ‘Il calcio è servito‘, non ha dubbi su Juventus-Inter. Il giornalista fa una considerazione anche su Inzaghi e le sue possibile scelte

RISPOSTE − Secondo Di Marzio il match di domenica dirà tanto sui nerazzurri: «Juventus-Inter? Credo sia più decisiva per l’Inter che per la Juventus. Capiremo se il calo sia stato più per stanchezza fisica e per le troppe gare ravvicinate. Capiremo se ci sarà un recupero della squadra o se Simone Inzaghi ci sorprenderà con qualche scelta tattica diversa. Ci sarà il recupero di Marcelo Brozovic, giocatore fondamentale per i nerazzurri. Da questa partita capiremo se l’Inter potrà nuovamente ritornare ad essere competitiva per vincere lo scudetto e tenere botta al Milan».