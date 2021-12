Di Marzio: «Inter, Inzaghi oltre le aspettative! Vlahovic? Asta a giugno»

Vlahovic, nella prossima estate, sarà uno dei giocatori più ambiti sul mercato, con l’Inter tra le possibili pretendenti. L’esperto di mercato Di Marzio, intervenuto a Scanner su TMW Radio, ha parlato del bomber della Fiorentina e ha applaudito l’inizio di Inzaghi in nerazzurro.

PROGETTO – Gianluca Di Marzio fa il punto sul futuro di Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina che interessa anche all’Inter: «Non so dove giocherà, ma so che lui stesso vorrebbe rimanere a Firenze fino a giugno. Vuole portare la Fiorentina in Europa e vuole, in quel modo, lasciare con il sorriso e un ricordo ancora più piacevole. Credo che sia un desiderio del giocatore. Poi a giugno si scatenerà l’asta e si vedrà chi offrirà il progetto più interessante e la cifra migliore. Più che alla Fiorentina, al giocatore e ai suoi procuratori».

TECNICI – Di Marzio poi analizza il lavoro dei nuovi allenatori in Serie A, tra cui quello di Simone Inzaghi all’Inter: «Luciano Spalletti a Napoli ha dato una valorizzazione delle risorse molto importante, anche quelle che giocavano meno negli anni scorsi. Maurizio Sarri sta costruendo un ciclo diverso alla Lazio. José Mourinho ha riportato un entusiasmo importante a Roma. Massimiliano Allegri sta cercando di ricostruire la Juventus. Vincenzo Italiano a Firenze è stato determinante per il progetto. Simone Inzaghi all’Inter ha fatto oltre quelle che potevano essere le previsioni in un anno senza Antonio Conte, Achraf Hakimi e Romelu Lukaku. Alessio Dionisi a Sassuolo ha raccolto un’eredità pesante e sta dimostrando di poter diventare un grande allenatore. Quelli che hanno cambiato, hanno preso allenatori di un certo valore. È stata una scelta vincente per la nostra Serie A».