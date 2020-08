Di Marzio: “Inter in sospeso, fondamentale la presenza di Zhang”

Gianluca Di Marzio è intervenuto ai microfoni di “Tutti Convocati” per parlare delle ultime novità di mercato. In casa Inter tutto sospeso in attesa di chiudere l’Europa League

INTER SOSPESA – Di Marzo sottolinea il fatto che in casa Inter ogni discorso sia lasciato in sospeso per concentrarsi sull’Europa League: «Il giudizio è sospeso. L’Inter è ancora in corsa su un obiettivo che è prioritario, i ragionamenti sono già fatti, ma ogni accelerazione si metterà dopo l’Europa League. Il punto focale è l’allenatore, se resta o non resta Conte, se si chiariscono i rapporti. Le sue parole hanno lasciato il segno e i rapporti non sono più idilliaci. La presenza di Zhang è fondamentale anche per questo. Si deve arrivare a un chiarimento per tutte le parti in causa».