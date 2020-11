Di Marzio: “Inter in Europa League era cannibale, ora sorprende! I gol…”

Gianluca Di Marzio

L’Inter domenica alle ore 15.00 sfiderà l’Atalanta a Bergamo nella sfida valida per la settima giornata di Serie A. Gianluca Di Marzio – ospite negli studi di “Sky Sport 24” – dice la sua sui problemi di mentalità della squadra di Conte. Di seguito le sue dichiarazioni

CANNIBALE – L’Inter dimostra poca mentalità “contiana”. Secondo Gianluca Di Marzio, è abbastanza sorprendente: «Sorprende perché nella fase finale dell’Europa League sembrava che l’Inter avesse acquisto quella mentalità cannibale. Sembrava davvero essere sulla strada contiana. Poi questo inizio di stagione è stato sorprendente in negativo perché la squadra è rimasta più o meno quella, non sono andati via giocatori importanti, anzi è arrivato Achraf Hakimi e gente di esperienza come Arturo Vidal e Alexandar Kolarov. E c’è un Ivan Perisic in più».

GOL – Prosegue Di Marzio: «Evidentemente Antonio Conte deve riuscire a far quadrare sul campo la squadra per non prendere gol in maniera facile e poi lavorare su quella mentalità che deve essere diversa per diventare protagonisti in Italia e in Europa. Nell’Atalanta ci sono più gol in altri reparti, per esempio centrocampisti ed esterni. Nell’Inter queste soluzioni mancano e hai quasi l’impressione che possano far gol solo Romelu Lukaku e Lautaro Martinez».