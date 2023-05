Di Marzio: «Inter in Champions ora è forte! Base solida per lavorare»

Gianluca Di Marzio ha parlato prima della sfida tra Fiorentina-Inter della rosa dei nerazzurri e di come si potrebbe evolvere nel prossimo futuro

BASE SOLIDA – Ecco il commento di Gianluca Di Marzio riguardo il futuro della rosa nerazzurra: «Inter forte grazie al quarto posto. Bastoni rinnoverà e non si farà lusingare dalle proposte di tutta Europa, cosi come Barella. Il budget grazie al percorso europeo sarà più consistente e si potrà cercare un accordo con il Chelsea per Lukaku. L’obiettivo della dirigenza è lavorare sulla squadra senza fare grandi cessioni. Per Onana è un discorso diverso, perché se lo vendi ci guadagni. La base di lavoro è molto solida. Servirà un difensore e poi dipenderà da chi vorrà andare via, se ci sarà qualcuno. Non vdo qualcuno intenzionato a lasciare Milano. La rosa ha dato la possibilità a Simone Inzaghi di fare rotazioni durante l’anno».