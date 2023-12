Di Marzio: «Inter e Napoli 22/23: un dato per far capire la portata!»

L’Inter di Inzaghi ha battuto l’Udinese a San Siro con un indiscutibile 4-0. Di Marzio ha analizzato i numeri del Napoli Campione d’Italia e quelli dei nerazzurri di Inzaghi alla stessa giornata di campionato (la quindicesima). Di seguito la sua riflessione su Sky Sport

NUMERI – L’Inter di Simone Inzaghi doveva rispondere alla Juventus per tornare in vetta alla classifica e lo ha fatto alla grande stracciando l’Udinese a San Siro. Gianluca Di Marzio analizza i numeri della squadra nerazzurra e del Napoli Campione d’Italia di Luciano Spalletti allo stesso punto del campionato (ovvero la quindicesima giornata): «Ho voluto fare un paragone tra il Napoli della scorsa stagione e questa Inter alla quindicesima giornata di campionato. I nerazzurri hanno 3 punti in meno ma gli stessi gol segnati, 37. Il Napoli veniva esaltato per tutti quei gol segnati. L’Inter ha subito 5 gol in meno di quel Napoli alla quindicesima giornata, questo deve far capire la portata dell’Inter di queste prime giornate».