Di Marzio: «Inter, due situazioni non erano pianificate. Ma scelte vincenti»

Di Marzio ha valutato come l’Inter ha costruito l’ossatura di questa stagione. Ospite di Sky Calcio Show – L’Originale, il giornalista ha elogiato la pronta reazione della società alle partenze estive.

A SORPRESA – Gianluca Di Marzio parla delle difficoltà superate dall’Inter ora capolista: «Alcune situazioni le programmi nel tempo. Se la cessione di Achraf Hakimi e l’arrivo di Denzel Dumfries potevano anche essere programmate, perché Hakimi era quello con più richieste e Dumfries l’Inter lo seguiva da tempo, le altre due situazioni di Antonio Conte e Romelu Lukaku non erano pianificate. Sono arrivate in maniera improvvisa, anche sorprendente quella di Lukaku. Non è facile in poco tempo trovare una soluzione giusta, prendere un allenatore come Simone Inzaghi che la sera prima stava rinnovando con la Lazio. L’Inter è riuscita a non far firmare Inzaghi con la Lazio, convincendolo. Lukaku era tornato alla Pinetina ed era caduto il mondo addosso a tutti, anche a Inzaghi che pensava di ripartire con Lukaku. Riuscire a sostituirlo con due giocatori con caratteristiche diverse, trattenere e rinnovare Lautaro Martinez e Nicolò Barella sono state delle scelte improvvise ma che si sono rivelati vincenti. Si è usata la logica».