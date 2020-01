Di Marzio: “Inter da scudetto! Conte deve vincere ora. Esordio Eriksen…”

Di Marzio ha parlato del mercato dell’Inter e delle ambizioni di scudetto nerazzurre. Parole chiare su Antonio Conte e le prospettive in Serie A, ma anche sull’esordio di Christian Eriksen contro la Fiorentina. Di seguito le sue dichiarazioni a “TMW Radio”

PRIMI SCAMPOLI – Gianni Di Marzio ha commentato l’esordio del danese contro la Fiorentina: «Ieri sera Eriksen è entrato a 30 minuti dalla fine e sembrava che trotterellava. Non ha ancora il ritmo che ci aspettavamo. Barella ha fatto un gesto tecnico eccezionale, un gol bellissimo. Parole Conte? Dalle sue prime dichiarazioni fosse un po’ più aziendalista invece erano accuse verso la società. Credo abbia fatto una bella chiacchierata con Marotta che lo ha quasi redarguito e gli ha detto che la società lo ha accontentato. La società ha preso i profili che ha scelto lui».

DOPO IL MERCATO – Gianni Di Marzio sulle ambizioni scudetto nerazzurre: «Gap con la Juventus? La campagna acquisti dell’Inter è a breve termine, nell’immediato. Conte deve vincere lo Scudetto quest’anno. Sul piano potenziale l’Inter può vincere il campionato perchè quest’anno è una squadra da Scudetto. La Juve ha problemi tecnici e tattici soprattutto tra Higuain, Dybala e Ronaldo. La Juventus ha un problema d’identità. Scudetto? Per me l’Inter deve giocarsela quest’anno. Se parliamo di singoli, dal punto di vista individuale, la Juve è superiore all’Inter, ma noi stiamo parlando di squadre che devono scendere in campo con la propria identità tecnico tattica. La Juve tiene la linea difensiva troppo bassa e va in difficoltà con le idee di Sarri che vorrebbe una linea difensiva più alta. Non ho visto ancora una Juve sarriana, non si è ancora ritrovata».