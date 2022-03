Di Marzio: «Inter, cresciuti quelli che erano più in difficoltà. Serata giusta»

Di Marzo ritiene che l’Inter sia in crescita, dopo un mese di febbraio molto negativo. Il giornalista, nel corso di Sky Calcio Show – L’Originale, segnala come ci sia un rilancio su tutti dopo il 5-0 alla Salernitana.

LA RIPRESA GIUSTA? – Gianluca Di Marzio parla di cosa lascia il 5-0 sulla Salernitana all’Inter: «Sicuramente un po’ più brillante, anche dal punto di vista fisico, rispetto alla Coppa Italia contro il Milan. Poi ha sbloccato subito la partita, ha trovato un avversario che non si difendeva benissimo e ha lasciato molti spazi. Lautaro Martinez ed Edin Dzeko avevano voglia di tornare al gol e hanno trovato la serata giusta per sbloccarsi dal punto di vista psicologico. Poi sono cresciuti anche quelli che nelle ultime settimane erano apparsi un po’ più in difficoltà, come Nicolò Barella: quando gioca “da Barella” tutta la squadra acquisisce una continuità, anche dal punto di vista della personalità in mezzo al campo».