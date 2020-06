Di Marzio: “Conte di solito la prende peggio, ora ha capito. Kumbulla…”

Di Marzio ha commentato la reazione di Conte dopo Inter-Sassuolo 3-3. Il giornalista, nel corso di “Sky Calcio Show – L’Originale”, ha fatto notare come il tecnico non abbia voluto calcare la mano viste le tante assenze a centrocampo. Kumbulla potrebbe andare alla Lazio.

IL CAMPIONATO È ANDATO – Gianluca Di Marzio fa notare la differenza di reazione di Antonio Conte dopo Inter-Sassuolo: «Di solito, dopo pareggi o sconfitte, la prende molto peggio, anche pubblicamente esprime molto chiaramente il suo nervosismo. Qui ha capito che, dopo essere stati fermi così tanto tempo e aver giocato tre giorni fa, ha finito con un centrocampo con Roberto Gagliardini, Borja Valero e Lucien Agoumé. Si è perso sul gol Giangiacomo Magnani, ma stiamo parladno di un 2002 che aveva giocato solo sei minuti. Il centrocampo non era quello titolare, non si poteva chiedere tanto soprattutto a quelli che hanno giocato nel secondo tempo. Fare tre gol sia all’andata sia al ritorno ai meccanismi difensivi di Conte non è facile. La Lazio fra poche ore avrà un incontro con il Verona, fra i due presidenti, per Marash Kumbulla. L’Inter ha già offerto venticinque milioni più bonus, ma la Lazio è evidentemente convinta di portare a Roma il giocatore».