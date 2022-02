Di Marzio: «Inter, con il Liverpool gol rocamboleschi! Un passo in avanti»

L’Inter ieri ha sfidato il Liverpool nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League, perdendo per 0-2. Di Marzio ai microfoni di Sky Sport parla dell’ottima prestazione nerazzurra e delle differenze con squadre dalla grande esperienza come quello inglese

DIFFERENZE – L’Inter ha giocato una buona partita con il Liverpool senza però evitare la sconfitta. Gianluca Di Marzio parla delle differenze tra il club nerazzurro e quello inglese: «C’è differenza ancora tra l’Inter e i grandi club, lo dimostra la storia recente dei cammini europei di queste squadre. Il Liverpool ha vinto la Champions League pochi anni fa, è abituata a giocare questo tipo di partite. Essere riusciti a tenere testa per così tanto tempo penso sia un passo in avanti nella consapevolezza di essere sulla strada giusta. Poi ci vuole tempo, quest’estate ci sono stati addii importanti. Ecco forse come sono arrivati i gol, non per la superiorità tecnica dell’avversario. I gol sono arrivati in maniera rocambolesca e quindi evitabile».