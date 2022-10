Di Marzio: «Inter, qualcosa è cambiato. C’è un dato a dimostrarlo»

L’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio è intervenuto negli studi di Sky Sport nei panni di opinionista. Dove ha presentato Fiorentina-Inter e si è soffermato su un dato che dimostra un cambio tattico nella squadra nerazzurra.

CAMBIO TATTICO – Gianluca Di Marzio ha analizzato così lo stato di forma di Fiorentina e Inter, a pochi minuti dal calcio d’inizio: «La Fiorentina ha avuto diversi infortuni importanti. Le mancanze che Italiano ha avuto vanno sottolineate. Altri giocatori sono in difficoltà, l’eredità di Vlahovic non è ancora stata raccolta. Per l’Inter qualcosa è cambiato dal punto di vista tattico. Oggi concede la metà dei tiri in porta che concedeva prima».