Di Marzio: «Inter, cambi importantissimi. Lecce coraggioso»

Nel postpartita di Lecce-Inter, l’esperto di calciomercato e opinionista Gianluca Di Marzio ha commentato la prestazione delle due squadre. Soffermandosi sulla qualità della panchina di Simone Inzaghi.

TANTA QUALITÀ – Gianluca Di Marzio ha sottolineato tutto il livello della rosa di Simone Inzaghi, che anche stasera si è rivelata decisiva nel risolvere Lecce-Inter. Queste le sue parole, in particolare sui cambi: «I cambi sono stati importantissimi. Inzaghi ha fatto entrare una serie di grandi giocatori come Dumfries, Correa, Dzeko, Mkhitaryan e Bastoni. Il Lecce ha avuto tanto coraggio, nonostante le assenze in difesa non ha rinunciato alle sue caratteristiche».