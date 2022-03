Di Marzio: «Inter appiattita, meritava il Milan. Mi aspettavo di più da uno»

Gianluca Di Marzio, ospite negli studi di Sky Sport durante la trasmissione 23, ha commentato il derby di Coppa Italia Milan-Inter terminato in parità per 0-0. Per lui una squadra meritava e un giocatore ha deluso.

L’ANALISI − Ecco la lettura del match di Gianluca Di Marzio: «Il Milan meritava di più, meno cinica. Ha sbagliato diverse occasioni da gol. E l’Inter continua a non segnare, quarta partita di fila. È un campanello d’allarme non indifferente. L’Inter si è appiattita, sembra non cambiare passo. Edin Dzeko e Lautaro Martinez si sono sbattuti molto, ma manca il rifornimento degli esterni e dei centrocampisti. Da Marcelo Brozovic mi sarei aspettato qualcosa in più, non è riuscito a trovare l’uscita della marcatura».