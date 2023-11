Di Marzio: «Inter a Lisbona, sembrano trascorsi anni! Una convinzione»

L’Inter stasera affronta il Benfica nel match valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League, con la qualificazione agli ottavi già in tasca. Di Marzio riflette proprio sull’enorme cambiamento fatto in casa nerazzurra dopo il percorso europeo della scorsa stagione: di seguito il suo intervento a Sky Sport

CAMBIO PROSPETTIVA – L’Inter affronta il Benfica alle 21 allo stadio da Luz con la qualificazione agli ottavi di Champions League già conquistata. Gianluca Di Marzio pensa proprio alla sfida contro i portoghesi della scorsa stagione: «L’anno scorso la partita con il Benfica fu il marchio di fabbrica del percorso in Champions League dell’Inter, tutti pensavano che la squadra portoghese l’avrebbe messa sotto. E quindi vedere che oggi va a Lisbona qualificata sembra siano passati anni e non mesi. E anche qui è giusto che Inzaghi attinga da quei giocatori arrivati in estate: lo stesso Klaassen che ha fatto sempre presenze in Europa con l’Ajax, poi Carlos Augusto che sa di non poter conquistare il posto da titolare avendo Dimarco davanti ma si è fatto sempre trovare pronto. Bisseck che quando ha giocato si è sempre distinto. Sono convinto che questa squadra possa dare risposte».