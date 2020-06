Di Marzio: “Napoli puo’ arrivare in finale. Ma attenzione all’Inter. Conte…”

Gianni Di Marzio, ex allenatore, intervenuto sulle frequenze di “TMW Radio” ha parlato del Napoli, prossimo avversario dell’Inter nella semifinale di ritorno in Coppa Italia. Una battuta, inoltre, su Antonio Conte, allenatore dei nerazzurri

RIPRESA – Queste le parole di Gianni Di Marzio: «Napoli in ripresa merito di Gattuso? Gattuso ha trovato una situazione difficile nello spogliatoio. Alcuni giocatori non erano contenti di come erano stati impiegati, altri giocatori che non volevano andare in ritiro. Li ha responsabilizzati ed ha creato le premesse per eventuali successi futuri. Oggi il Napoli è una squadra, anche con l’innesto di Demme. Penso che possa arrivare fino in fondo, alla finale di Roma. Ma attenzione all’Inter. Una squadra che tra Lautaro e Lukaku è capace di farti due-tre gol. È una partita che va giocata. Conte e Gattuso? Due allenatori umorali. Conte ha un’esperienza internazionale, e con risultati anche all’estero».