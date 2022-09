Di Marzio: «Giroud e Leao, due sliding doors per Inter e Inzaghi»

Collegandosi ai retroscena di calciomercato, Gianluca Di Marzio ha commentato il derby tra Milan e Inter citando due sliding doors relative ai protagonisti di questa sera per i rossoneri: Olivier Giroud e Rafa Leao. Di seguito le sue parole negli studi di Sky Sport.

RETROSCENA DI MERCATO – Per Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, è stato inevitabile ricollegarsi proprio a due retroscena nel commentare il derby tra Milan e Inter. In particolare ricordando come i due protagonisti della vittoria rossonera siano in passato stati vicini sia ai nerazzurri, sia a Simone Inzaghi: «Sia Giroud che Leao erano stati nel passato promessi sposi all’Inter. Ma lo stesso Inzaghi aveva già cercato di portarlo alla Lazio senza riuscirci. Queste sono le classiche sliding doors del calcio».