Di Marzio gioca e si sbilancia: “Colpo dell’estate 2020? Tonali all’Inter!”

Di Marzio, in collegamento con gli studi di “Sky Sport 24”, partecipa a un simpatico quiz nel quale gli viene chiesto quale sarà il colpo di mercato dell’estate 2020. Il giornalista, esperto di calciomercato, si sbilancia sul “matrimonio” tra Tonali e l’Inter

COLPO DELL’ESTATE – Gianluca Di Marzio non ha dubbi su chi sarà il giocatore più abito della prossima finestra di calciomercato: Sandro Tonali. Il talento del Brescia è seguito in particolare da Inter e Juventus. Il giornalista, in un contesto giocoso durante la diretta di “Sky Sport 24”, si sbilancia: «Quale sarà il colpo dell’estate 2020? Tonali, come calciatore dico lui ma non so ancora dove». Poi, incalzato dal suo interlocutore, si sbilancia: «Tonali all’Inter».