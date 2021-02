Di Marzio: Â«Genoa, con Ballardini media punti da Inter! PuÃ² provarciÂ»

Di Marzio: «Genoa, con Ballardini media punti da Inter! Può provarci»

Gianluca Di Marzio

Gianluca Di Marzio, presente negli studi di “Sky Sport” ha parlato di Inter-Genoa, squadre che scenderanno in campo alle 15:00. Secondo il giornalista i liguri proveranno a portare a casa il risultato

PRESSIONE – Queste le parole di Di Marzio: «Ballardini a tre giorni dal Derby arriva a San Siro con gli stessi punti fatti dai nerazzurri nelle ultime giornate. Una media punti da Inter e per questo, oggi, può provarci. Da verificare la difesa, oggi all’esame Lukaku-Lautaro Martinez. La difesa del Genoa è brava a far uscire il pallone, vedremo come si comporterà contro un attacco fisico come quello dell’Inter».