Di Marzio: «Futuro Conte? Non ci sono grandi dubbi! Ecco l’idea di Zhang»

Conte ieri nella conferenza stampa al termine di Spezia-Inter, ha sussurrato una frase relativa al suo futuro (vedi articolo). Gianluca Di Marzio – ospite negli studi di “Sky Sport 24” – fa il punto sul tecnico nerazzurro ma soprattutto su quello che sarà il piano del club e di Steven Zhang. Di seguito le dichiarazioni del giornalista

FUTURO – Antonio Conte rimarrà all’Inter a fine stagione? Una domanda che al momento appare fuori luogo ma che suona attuale dopo le dichiarazioni post Spezia dello stesso tecnico nerazzurro. Gianluca Di Marzio fa il punto della situazione, in attesa di Steven Zhang: «Sul suo futuro non avrei grandi dubbi, un po’ perché vincendo il titolo e avendo un contratto ancora per un anno non penso ci possa essere possibilità che vada via. Poi è chiaro che vorrà capire anche lui quale sarà l’idea della società, oggi né lui né i dirigenti ne sono a conoscenza perché comunque Zhang vuole prima far raggiungere l’obiettivo e poi, quando arriverà qua in Italia, avrà modo di confrontarsi con loro e dirà ciò che si potrà fare e quello che si potrà investire o reinvestire. Conte dice il vero: anche la dirigenza vuole capire, non sanno quello che potrà essere il piano della prossima stagione. L’Inter, come tanti, ha avuto grandi difficoltà, c’è una difficoltà economica importante e la cessione della società non è ancora venuta. Non essendoci tempo per agire diversamente, dovrà essere Zhang a dettare le linee».