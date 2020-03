Di Marzio: “Europa League? Slitta! Scudetto? Ecco l’ipotesi attuabile”

Di Marzio, dopo aver parlato delle possibili modifiche al calciomercato, ha fatto il punto della situazione sull’Europa League, in cui compete l’Inter, e lo Scudetto. L’UEFA potrebbe far slittare coppe e Europei, Coronavirus permettendo. Di seguito le sue dichiarazioni odierne negli studi di SkyTg24

COMPETIZIONI DA PROGRAMMARE – Gianluca Di Marzio ha parlato delle possibili decisioni in Europa e in Italia per concludere la stagione: «L’idea della UEFA potrebbe essere slittare la fine di Champions League e Europa League. Si parla di completare entro il 30 giugno, spostando anche gli Europei. L’idea che ci viene subito in mente è il 2021, ma non hanno deciso nemmeno loro. Ci sono possibilità per i playoff Scudetto? Ci sono. E’ l’ipotesi delle tre previste forse più attuabile rispetto ad assegnare lo Scudetto subito alla Juventus o non assegnarlo del tutto. Bisognerà riaggiornarsi, anche per capire quando e se riprenderà il campionato. Ovviamente ci sono dei club che non sono d’accordo».