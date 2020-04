Di Marzio: “Eriksen via dall’Inter? Rimane, sarebbe autogol! Credo che…”

Condividi questo articolo

Eriksen è giunto all’Inter lo scorso gennaio, trovando poco spazio nell’undici di Conte. Poi l’emergenza Coronavirus e dunque lo stop totale e forzato. Gianluca Di Marzio ha risposto ad alcune domande social in diretta su “Sky Sport 24”, tra le quali una su una possibile cessione del danese. Di seguito la sua risposta

IPOTESI SCARTATA – Christian Eriksen è ancora un punto di domanda in casa Inter, ma non a tal punto da considerare una sua cessione: «Se Eriksen verrà ceduto? Rimane all’Inter. Adesso pensare che possa andare via subito no. Sarebbe, credo, un autogol da parte dell’Inter. Perché comunque è stato preso un giocatore l’ultimo giorno di mercato -afferma Gianluca Di Marzio –, è stato inserito in corsa. Invece credo che verrà utilizzato il periodo di pausa, quando ci sarà e quando eventualmente si riprenderà, tra la fine di un campionato e l’inizio dell’altro per cercare di integrarlo ancora meglio e far sì che diventi il punto di riferimento dell’Inter del futuro di Antonio Conte. Non percepisco una bocciatura definitiva nei suoi confronti, assolutamente».