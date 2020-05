Di Marzio: “Eriksen, Conte cambia modulo? Valutazioni con l’Inter”

Eriksen ha fatto discutere, pur avendo giocato poche partite con l’Inter, e a due mesi di distanza dallo stop se ne parla ancora. Gianluca Di Marzio, nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, sostiene che Conte potrebbe cambiare modulo proprio per favorire l’inserimento del danese.

NUOVO SISTEMA? – L’Inter, nel caso in cui dovesse riprendere la stagione, potrebbe avere un differente schema tattico. Lo riporta Gianluca Di Marzio, soffermandosi su Christian Eriksen: «Secondo me c’è l’idea, ma sono soltanto spifferi, di provare anche a cambiare sistema di gioco. Proprio per provare a Eriksen di esprimersi al massimo e valorizzare la sua tecnica sopraffina. Magari passare al 3-4-1-2, per permettere a Eriksen di giocare nel suo ruolo e non mezzala come adesso. Sono solo valutazioni che sta facendo Conte, con la società, anche sul mercato per trovare giocatori».